Photo: 山之内 渉

自転車の空気入れ、正直しんどくないですか？

フロアポンプを引っ張り出し、全体重をかけてシュコシュコ。夏場なら走り出す前に汗ばんで、冬場は寒さで億劫になる。空気入れって、地味に体力を削ってきます。

「もっと楽に、スマートに済ませたい」

そんな全サイクリスト（と、ママチャリユーザー）の願いを、日本の老舗・パナレーサーが形にしました。今回は、玄関先の“重労働”を過去のものにする電動ポンプ「P-pump」をご紹介します。

もう、空気入れで汗をかく時代じゃない

「P-pump」の重さは約140g。iPhoneよりも軽く、カバンの隙間や下駄箱のトレーに転がしておけるサイズ感です。

使い方はいたって簡単で、バルブに押し当ててボタンを押すだけ。

Photo: 山之内 渉

「ウィーン」というモーター音（爆音）とともに、勝手にタイヤが硬くなっていきます。

ラ、ラクすぎる...! これまでフロアポンプに全体重をかけていた、あの「上下運動」はなんだったのか。

しかもこれ、スポーツ自転車（仏・米式）だけでなく、ママチャリ（英式バルブ）にだって使えちゃいます。

Photo: 山之内 渉

自分のクロスバイクはもちろん、気づけば家族の自転車の空気圧もこれひとつで管理している。この「懐の深さ」も、地味に気に入っているポイントなんです。

格安品ではなく、あえて「パナレーサー」な理由

Amazonを覗けば、類似品は3,000円台から見つかります。

対してP-pumpは約8,000円と、その価格差は倍以上。それでもあえてこれを推すのは、やはり「パナレーサー製だから」に尽きます。

Photo: 山之内 渉

格安品でも空気は入れられます、当然。ただ、朝の忙しい時間やパンク修理といった「一刻を争う場面」で、聞いたこともないメーカーの製品を使うか、日本のタイヤ事情を知り尽くしたメーカーの製品を使うか。個人的には、迷わず後者の安心感をとります。

その信頼性は、細部にも現れています。たとえば、使用中の発熱対策。

Photo: 山之内 渉

小型ポンプは動作中にかなり熱くなりますが、最初から専用のシリコンカバーが装着されているあたり、「さすが日本の老舗ブランド」といったところです。

あと単純に、このマットな質感と、中身が詰まった「ガジェット感」が、所有欲を満たしてくれるんですよね。

動作音は、うるさい

もちろん、手放しで「100点満点！」というわけではありません。

まずは「音」。これはもう、シンプルに爆音です。スイッチを入れた瞬間、目の前で工事でも始まったのかと思うレベル。夜中の静かな住宅街で使うのは、さすがにちょっとはばかられます。

Photo: 山之内 渉

そしてもう一つの欠点は、「メーター（空気圧計）」がないこと。数値が見えないので、入っている空気量は「タイヤを指で押した硬さ」で判断するしかありません。

ただ、ママチャリに精密な気圧管理は不要ですし、ロードやクロスバイクの出先でのパンク修理なら「とりあえず走れる硬さ」になれば十分でしょう。

あとは、充電する手間も発生しますが、端子は汎用性の高いUSB-C。

Photo: 山之内 渉

スマホのついでに30分も挿しておけば満タンになるので、そこまで苦にはならないと思います。

空気入れの重労働、これで終わり

スポーツ自転車乗りにとっては、ツールケースに収まる「最強のお守り」として。 ママチャリユーザーにとっては、日常の面倒を解決する「時短ガジェット」として。

Amazonなどでの販売価格は約8,000円と、空気入れにしては少々お高めです。 しかし、日本製の安心感と、なによりあの重労働から解放されると思えば、費用対効果は決して悪くないはず。

Photo: 山之内 渉

たった140gのこの小さなポンプ、あなたの自転車ライフの新しい相棒にいかがでしょうか。