冬もやっぱりブーツより“こっち”♡【ZARA】40・50代が狙いたい「おしゃれスニーカー」

いよいよ本格的に冬が到来。今からシューズを買い足すなら？ 季節感高まるブーツもいいけれど、デイリーに使うならやっぱり「スニーカー」は外せない！ そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできるおしゃれなスニーカーをご紹介。スエード調の素材や上品な色味で、ミドル世代のデイリーカジュアルにぴったり。トレンドのスポーティコーデにもマッチするスニーカーは、今シーズンのヘビロテアイテムになるかも。

トレンドカラーで足元からおしゃれを底上げ

【ZARA】「ソフトランニングスニーカー」\6,990（税込）

今季のトレンドカラーであるブラウンのスニーカー。アッパーからソール、シューレースまでワントーンで統一されており、カジュアルながらも洗練された雰囲気が漂います。スエードを使用した切り替えデザインも、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれるかも。スリムなシルエットだから、きれいめボトムスにも合わせやすく、冬の毎日コーデで大活躍の予感です。

存在感のある異素材ミックスのスニーカー

【ZARA】「コンビネーションスニーカー」\7,990（税込）

こちらも異素材ミックスのデザインが目を引く一足。スウェードを使用したスニーカーは、カジュアルに傾きすぎず、上品さをキープ。カラーは、あたたかみのあるブラウンのほか、締め色のブラックもラインナップ。

writer：Emika.M