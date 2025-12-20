冬コーデに完全シフトする前に、【帽子 & バラクラバ】でアップデート！

2025年12月は例年よりも穏やかな気候の日が多め。でもファッション好きとしては、なかなか本格的な冬ファッションに移行できず、もどかしい気持ちの人もいるのでは？ そんな人は冬の小物で季節感を取り入れて。人気ブランドから、手軽に導入できる帽子 & バラクラバをお届けします。

【ファーストハンド】GANNIのロゴが目を引く、シンプルなニットビーニー

「Structured Rib Beanie / A4429」各\19,800

一部にリサイクルウールを使用し、折り返しにGANNIロゴパッチが映えるサステナブルなニットビーニー。柔らかく軽やかな被り心地が快適で、シンプルなデザインのため幅広いコーディネートに合わせやすい。

【シンゾーン】別注色も！ 着こなしに合わせ、コードで多彩なアレンジを

「HIGHLAND 2000 Bonnet with 23cm Tassles」各\6,600

創業100年以上の歴史と伝統を誇るイギリスのニットメーカー【ハイランド】定番のニット帽をアレンジ。後頭部にコードを配し、帽子やフード調にと、アレンジ次第で使い回せます。マルチカラーは【シンゾーン】の別注色。

【ビームス ボーイ】×【ニューエラ】×【デイヴス ニューヨーク】のコラボ

「KNIT CAP」各\4,950【ニューエラ×デイヴス ニューヨーク】

【ニューエラ】の定番ニットキャップに、【デイヴス ニューヨーク】と【ビームス ボーイ】のロゴを大きく刺しゅうしたコラボレーション。落ち着いた色合いで、きれいめスタイルのワンポイントにもしやすい。

【ファーストハンド】上質なアルパカ混ニットビーニーはアレンジ力高めが嬉しい

「アルパカ混 マルチウェイ ニットビーニー」各\5,940

長めのストリングスが付き、気分やスタイリングに合わせて被り方をアレンジできるニットビーニー。そのまま垂らして、リボン結びにすればフェミニンな印象に、スナップボタンを止めてくしゅっとさせることで、ニュアンスのあるシルエットを作ることも可能です。アルパカ混の上質な糸を使用。

【スメリー】毛足の長いエコファーで冬らしい表情をもたらして

「ファーニットキャップ」各\2,860

柔らかで長めの毛足のエコファー素材が暖かく可愛らしいニットキャップ。ずっと触っていたくなるような、滑らかな肌触りが魅力で、コーディネートの主役になる存在感。

【ジャーナル スタンダード】ブリテッシュなチェック柄が上品なバケハ

「チェックバケットHAT」\7,590【レビス】

華やかさと洗練された美しさを融合させた帽子ブランド【レビス】。バックにリボンが付いたトレンド感のあるハットは、カジュアルすぎずフェミニンな印象。

【レイ ビームス】ふわふわとしたモヘア風素材を手編み風のミックスカラーに

「手編み MIXニット ハット」各\7,150

柔らかで、ふわふわとした毛足の長い素材を、暖かみのある手編み風にしたニット帽。表情豊かなミックスカラーが着こなしのアクセントに。

【スメリー】なめらかな質感でカジュアルにもきれいめにもマッチ

「ファーバケットハット」各\3,300

ボリュームのあるエコファー素材のハットは、顔周りを包み込む深めのシルエット。いつものコーディネートにかぶるだけで、秋冬らしいムードがぐっと高まります。

【シンゾーン】カシミヤ100％のバラクラバが、顔周りに寒さを寄せ付けない

「PURE CASHMERE BALACLAVA」各\28,600

カシミヤ100％の糸でミドルゲージに編んだバラクラバ。カシミヤ特有のなめらかさ、肌触りのよさだけでなく、非常に軽く保温性があるので、冬の顔周りも暖か。

【ビームス ボーイ】ダメージ加工で程よくラフなバラクラバ

「バラクラバ」\9,350【デコ―】

ワークやミリタリー、ネイティブ、ヴィンテージやデッドストック、古き良いものをミックスする【デコー】に【ビームス ボーイ】が別注したバラクラバ。 インラインには存在しないバラクラバを一から企画し、首元や顔まわりのバランスを細かく検討。ダメージ加工を施したニット素材が表情豊かで、程よくラフなムードを演出します。

手頃な価格で手に取りやすいのも魅力の帽子＆バラクラバ。早速コーディネートに加えては。

※価格はすべて税込みです