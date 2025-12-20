¡Ø¶äº²¡Ù¿·ºî±Ç²è¤Î±ÇÁü¸ø³«¤Ç¼çÂê²Î¤ÏSUPER BEAVER¡¡¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù1·î2Æü¤ËÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î13Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÏSUPER BEAVER¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¡Ö»¸Á³¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦¶õÃÎ±Ñ½©¤¬¿··à¾ìÈÇ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·ã¤·¤¤ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶äº²¡Ù¿·ºî±Ç²è¤Î±ÇÁü
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¶ä»þ¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÛ¤Î¸÷¤ò¶²¤ì¤Æ¤ë¤ß¤Æ¥§¤À¡×¤È¸ì¤ë¡¢ÍßË¾±²´¬¤¯ÍÛ¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ïÌë¤Î³¹¤Ç¡¢µÈ¸¶¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë²Ö³¡¡¦ÆüÎØ¡¢Èà½÷¤ò¡ÈÊì¡É¤À¤È¿®¤¸¤ë¾¯Ç¯¡¦À²ÂÀ¡¢¤µ¤é¤ËµÈ¸¶¤ÎÈÖ¿Í¡¦·î±Ó¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÌÌ¡¹¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿À³Ú¤Î·»¡¦¿À°Ò¡¢°¤ÉúÅÆ¡¢µÈ¸¶¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤È¤Î»àÆ®¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀïÆ®Ì±Â²¡¦ÌëÅÆÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëË±Àç¤Ï¡¢¤³¤³µÈ¸¶¤ÎÍø¸¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾¸°®¤·¡¢ÇüÂç¤Ê¶â¤È¸¢ÎÏ¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶ä»þ¤Î¡Ö¤µ¤¢¡ª³Ú¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Á¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢SUPER BEAVER ¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö»¸Á³¡×¤¬Î®¤ì¡¢Àï¤¤¤Î±ê¤ËºÌ¤é¤ì¤¿µÈ¸¶¤¬°ìÁØÁ¯Îõ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢¿·È¬¡¦¿À³Ú¤¬°¤ÉúÅÆ¤ËÄ©¤à°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¶ÛÇ÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ë¾®ÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ¶áÆ£·®¡¢ÅÚÊý½½»ÍÏº¡¢²ÅÄÁí¸ç¡¢»³ºêÂà¤é¿¿ÁªÁÈ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°Ç¤ò¡¢¤Ö¤Ã¤¿¤®¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë·à¾ì¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âç±ê¾å¤¹¤ëµÈ¸¶Åí¸»¶¿¤òÇØ¤Ë¡¢°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌÚÅá¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ¸å¤Ë¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëË±Àç¡¢¿À°Ò¡¢°¤ÉúÅÆ¤Î»Ñ¤â½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚÊý¡¦²ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿¿ÁªÁÈ¤Î»Ñ¤ä¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¡È²Ö³¡»Ñ¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡É¤âÅÐ¾ì¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤Ç´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù½éÂå´ÆÆÄ¡¦¹â¾¾¿®»Ê¤È¡¢¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤Ç´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ç¤Ï´Æ½¤¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡ÙÆóÂåÌÜ´ÆÆÄ¡¦Æ£ÅÄÍÛ°ì¤«¤é¤â±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÎòÂå¶½¼ý1°Ì¤Î±Ç²è¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î2Æü24»þ45Ê¬¤è¤ê¡¢¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ê¤É¤ÇÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯12·î¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²°¤ÎºäÅÄ¶ä»þ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF»þÂå·à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡19Ç¯6·î¤Ë´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×7300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢06Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ²¼Í·³ÔÅÔ»Ô¡¦µÈ¸¶¡£¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü»ö²°¤Î¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î3¿Í¤Ç¡¢¸¶ºî»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¢£¹â¾¾¿®»Ê¥³¥á¥ó¥È
¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯Á°¡¢³¤¤ÎÊª¤È¤â»³¤ÎÊª¤È¤â¤Ä¤«¤ÌÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢Äã»ëÄ°Î¨¤Ë¤è¤ëÏÈ¤Î°ÜÆ°¡¢¿ô¡¹¤Î¶ì¾ð¤ä¤ª¼¸¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÈºÆ³«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¢´Æ½¤¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤ÈÌò¿¦¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¡Ø¶äº²¡Ù¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤Æ°ì´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¡Ø¶äº²¡Ù¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¡Ø¿·À¸¡¦¶äº²¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£Æ£ÅÄÍÛ°ì¥³¥á¥ó¥È
¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤«¤é¤â¤¦16Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¤½¤ê¤ã¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤«¤é³ÊÃÊ¤Ë»£±Æµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¢¤È¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°¤ÏÊÌ¤ËµÈ¸¶¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤¬°ÂÆ£´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ÎÍÍ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¶äº² THE FINAL¡ÙÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë24:45¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡§2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë24:45¡Á
¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00¡Á
