「こんなことになるなんて」屋根上で身動き取れない高齢男性、壁の隙間に落ちた子犬…相次ぐ“救出劇”の一部始終　アメリカ

アメリカ・フロリダ州にある住宅の屋根の上でうつ伏せになった高齢男性がカメラに捉えられた。男性は落ち葉を片付けようとして転倒し、身動きが取れなくなっていたといい、現場に駆けつけた警察官が救出した。一方、アリゾナ州では狭い隙間に入り込んだ子犬を即席の器具で助け出す様子も撮影されている。

屋根で身動き取れない男性を警察官が救出

アメリカ・フロリダ州で撮影されたのは、「バルコニーはどこだ！」と声をあげながら家に入り、階段を駆け上がる警察官の姿だ。

その先にいたのは、屋根の上でうつ伏せになり、身動きが取れない状態の高齢男性だった。

警察官が「もう大丈夫ですよ！」と声をかけると、男性は「誰かが来てくれてよかったです」と返事をしていた。警察官は続けて、「しっかり捕まっていてください」と呼びかける。

万が一落下すれば、けがでは済まない高さだった。

警察官2人は、「手を伸ばして」「手をつかみますね」と声をかけ、2人がかりで男性の手を引っ張り、無事に救出することに成功した。

助け出された高齢男性が「こんなことになるなんて思わなかったよ」と話すと、警察官は「これが我々警察官の役目ですから」と気遣いの言葉をかけていた。

男性は屋根の上の落ち葉を掃除しようとした際、足を滑らせて動けなくなってしまったという。

隙間に落ちた子犬を救出

一方、アメリカ・アリゾナ州でも、緊急事態の瞬間が撮影されていた。

通報を受けた警察官が現場に駆けつけると…。

女性警察官は、「壁の間にいるの！？」といい、上から壁の隙間をのぞき込むと、そこには、何らかの理由で隙間に入り込み、抜け出せなくなった子犬がいた。

人が中に入れるほどの隙間はなさそうだったが、警察官が知恵を絞り、作ったのは“即席の器具”だ。

それを隙間に入れると、男性警察官は「捕まえた」と声をあげ、見事に引き上げることに成功した。子犬にけがはなく、無事だったという。

（「イット！」 12月15日放送より）