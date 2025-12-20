舞台『鬼滅の刃』柱稽古の出演者19人＆ソロビジュアル解禁 冨岡義勇役は変更
漫画『鬼滅の刃』の新作舞台『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』（2026年6月上演）の出演者が発表された。あわせて第2弾ビジュアルと炭治郎や柱たちを演じるキャストたちのソロビジュアルが解禁された。
【写真】顔そっくり！義勇、しのぶ…舞台『鬼滅の刃』19人のソロビジュアル
舞台『鬼滅の刃』シリーズ6作目となる今作では、先日発表された竈門炭治郎役の阪本奨悟、高橋颯（Wキャスト）に加えて、シリーズ続投となる竈門禰豆子役の高橋かれん、我妻善逸役の植田圭輔、嘴平伊之助役の佐藤祐吾、不死川玄弥役の内海太一、珠世役の舞羽美海、愈史郎役の佐藤永典と、今回から新たに栗花落カナヲ役を演じる井手柚花が参加。
鬼殺隊最強の剣士“柱”には、宇髄天元役の辻凌志朗、時透無一郎役の下村未空、胡蝶しのぶ役の門山葉子、甘露寺蜜璃役の川崎愛香里、伊黒小芭内役の宮本弘佑、不死川実弥役の前田隆太朗、悲鳴嶼行冥役のチャンヘが続投するほか、冨岡義勇役を今作より新たに、高橋駿一が演じる。
さらに、前作から引き続き、産屋敷耀哉役を廣瀬智紀、鬼舞辻無惨役を佐々木喜英が務め、長きに渡った因縁の戦いの終わりに向けて、両者からのコメントが到着した。
また、新作公演の上演を記念して、2026年2月9日に新宿ピカデリーにて、シリーズ5作目『舞台「鬼滅の刃」其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里』上映会およびキャスト舞台挨拶の開催が決定。本編上映前には、竈門炭治郎役の阪本奨悟と高橋颯、竈門禰豆子役の高橋かれん、嘴平伊之助役の佐藤祐吾、鬼舞辻無惨役の佐々木喜英ら5人が、舞台メイク・衣裳を身にまとったキャラクター扮装姿で登壇し、トークを展開する。舞台挨拶中には、来場者によるフォトセッションの時間も用意され、イベント内で、『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』の新たな情報を発表するほか、当日はサプライズゲストの登壇も予定している。
『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』は2026年6月13日から6月28日まで、東京都・MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000にて上演される。
■産屋敷耀哉役：廣瀬智紀
舞台「鬼滅の刃」も気づけば其ノ陸を迎えます。ここまでの軌跡は、多くの皆様のお力によって支えられてきたものだと改めて感じております。それが原作が持つ“人から人へ想いや命を繋いでいく”というテーマとも重なり、今作がより強い力を結集した舞台になるのではと自分自身楽しみにしております。私も想いをしっかりと受け取り、託していけるよう魂を込めて最後まで大事に生きたいと思います。楽しみにお待ちいただけたら幸いです。
■鬼舞辻無惨役：佐々木喜英
いつも舞台を応援してくださる皆様に支えられて、2020年に初演を迎えた舞台「鬼滅の刃」は約6年をかけて「其ノ陸」まで辿り着く事ができました。誠にありがとうございます。今回はいよいよ柱稽古の物語。クライマックスへと突入していく部分の重要なストーリーであり、鬼舞辻無惨を演じるにあたり、とても大切に演じたいシーンがあります。乞うご期待ください。『鬼滅の刃』を愛する全ての皆様にこの作品が届きますように。皆様のご来場を心よりお待ちしています。
■出演者
竈門炭治郎：阪本奨悟、高橋颯（Wキャスト）
竈門禰豆子：高橋かれん
我妻善逸：植田圭輔
嘴平伊之助：佐藤祐吾
不死川玄弥：内海太一
栗花落カナヲ：井手柚花
冨岡義勇：高橋駿一
宇髄天元：辻凌志朗
時透無一郎：下村未空
胡蝶しのぶ：門山葉子
甘露寺蜜璃：川崎愛香里
伊黒小芭内：宮本弘佑
不死川実弥：前田隆太朗
悲鳴嶼行冥：チャンヘ
珠世：舞羽美海
愈史郎：佐藤永典
産屋敷耀哉：廣瀬智紀
鬼舞辻無惨：佐々木喜英
【写真】顔そっくり！義勇、しのぶ…舞台『鬼滅の刃』19人のソロビジュアル
舞台『鬼滅の刃』シリーズ6作目となる今作では、先日発表された竈門炭治郎役の阪本奨悟、高橋颯（Wキャスト）に加えて、シリーズ続投となる竈門禰豆子役の高橋かれん、我妻善逸役の植田圭輔、嘴平伊之助役の佐藤祐吾、不死川玄弥役の内海太一、珠世役の舞羽美海、愈史郎役の佐藤永典と、今回から新たに栗花落カナヲ役を演じる井手柚花が参加。
さらに、前作から引き続き、産屋敷耀哉役を廣瀬智紀、鬼舞辻無惨役を佐々木喜英が務め、長きに渡った因縁の戦いの終わりに向けて、両者からのコメントが到着した。
また、新作公演の上演を記念して、2026年2月9日に新宿ピカデリーにて、シリーズ5作目『舞台「鬼滅の刃」其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里』上映会およびキャスト舞台挨拶の開催が決定。本編上映前には、竈門炭治郎役の阪本奨悟と高橋颯、竈門禰豆子役の高橋かれん、嘴平伊之助役の佐藤祐吾、鬼舞辻無惨役の佐々木喜英ら5人が、舞台メイク・衣裳を身にまとったキャラクター扮装姿で登壇し、トークを展開する。舞台挨拶中には、来場者によるフォトセッションの時間も用意され、イベント内で、『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』の新たな情報を発表するほか、当日はサプライズゲストの登壇も予定している。
『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』は2026年6月13日から6月28日まで、東京都・MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000にて上演される。
■産屋敷耀哉役：廣瀬智紀
舞台「鬼滅の刃」も気づけば其ノ陸を迎えます。ここまでの軌跡は、多くの皆様のお力によって支えられてきたものだと改めて感じております。それが原作が持つ“人から人へ想いや命を繋いでいく”というテーマとも重なり、今作がより強い力を結集した舞台になるのではと自分自身楽しみにしております。私も想いをしっかりと受け取り、託していけるよう魂を込めて最後まで大事に生きたいと思います。楽しみにお待ちいただけたら幸いです。
■鬼舞辻無惨役：佐々木喜英
いつも舞台を応援してくださる皆様に支えられて、2020年に初演を迎えた舞台「鬼滅の刃」は約6年をかけて「其ノ陸」まで辿り着く事ができました。誠にありがとうございます。今回はいよいよ柱稽古の物語。クライマックスへと突入していく部分の重要なストーリーであり、鬼舞辻無惨を演じるにあたり、とても大切に演じたいシーンがあります。乞うご期待ください。『鬼滅の刃』を愛する全ての皆様にこの作品が届きますように。皆様のご来場を心よりお待ちしています。
■出演者
竈門炭治郎：阪本奨悟、高橋颯（Wキャスト）
竈門禰豆子：高橋かれん
我妻善逸：植田圭輔
嘴平伊之助：佐藤祐吾
不死川玄弥：内海太一
栗花落カナヲ：井手柚花
冨岡義勇：高橋駿一
宇髄天元：辻凌志朗
時透無一郎：下村未空
胡蝶しのぶ：門山葉子
甘露寺蜜璃：川崎愛香里
伊黒小芭内：宮本弘佑
不死川実弥：前田隆太朗
悲鳴嶼行冥：チャンヘ
珠世：舞羽美海
愈史郎：佐藤永典
産屋敷耀哉：廣瀬智紀
鬼舞辻無惨：佐々木喜英