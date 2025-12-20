フリーアナウンサーの高見侑里（38）が20日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（土曜前10・00）に出演。第1子出産のため、産休入りすることを報告した。

番組エンディングで、パーソナリティーの藤木直人から「高見さんから高見さんからお知らせがあるんですよね」と振られた高見は「本日の放送をもちまして、出産に伴いお休みをいただきます」と産休入りを明かした。

続けて「時期はまだ未定なんですけれども、また帰ってきたいと思いますので、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております」とあいさつした。

藤木から「ますます寒い日が続きますから、くれぐれもね、体調には気をつけて。元気なね、お子さんを産んでいただきたいなと。みんなで応援してます」とエールを送られると、高見は「はい、頑張ってきます。ありがとうございます」と応じていた。

高見は2019年3月31日に4人組ロックバンド「flumpool」のベーシスト尼川元気（41）と6年の交際を経て、結婚した。

先月7日に「この度新たな命を授かりました。お仕事につきましては、体調を見ながら続けさせていただく予定です」と妊娠を報告していた。

2008年の立大在学時にミス立教に輝き、全国のミスキャンパスから日本一を決める「Miss of Miss Campus Queen Contest」でもグランプリを獲得。翌年からフジテレビ「めざましどようび」には13年間連続で出演し、女性出演者で歴代最長出演となった。