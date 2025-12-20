元日向坂46の濱岸ひより（23）が20日、都内で、「2026年版濱岸ひよりカレンダー」発売記念会見を行った。

自身初となるソロでのカレンダーの発売を受けて「すごくうれしくて、理想が詰まった、こだわったカレンダーになっています。毎月めくっていただけるのが楽しみです」と笑顔を見せた。

カレンダーには振り袖姿の写真も収録されている。「アイドル時代に成人式の前撮りができなくて、3年越しにはなったけど後撮りができて、すごくお気に入りの1枚です」と喜んだ。

自己採点を聞くと「100点満点」と自信たっぷりのカレンダー。「日常の一部として、毎日目にする場所に置いてほしいなと思います。玄関とか、リビングとか」と願い、「一年間ずっと寄り添えるような存在になりたいです」と笑顔を見せた。

昨年12月にグループを卒業し、個人での活動になったことで「楽屋で1人だと寂しくなります」と話したが、今年を振り返って「新しいことをたくさんやった年。お芝居も今年からで、すごく充実した1年になりました」と手応えを口にした。

クリスマスの予定を聞くと「お仕事もないので、ワンちゃんとおうちで平和にダラダラとしようかなと思います」と目を細めた。