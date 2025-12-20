¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤¬¸òÂå»Ø¼¨¤Ë·ã¹·¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ÛÄ¥¾õÂÖ
19Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥ÈÀï(2-2)¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï(1-1)¤ÈÀè¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»Ø´ø´±¤ÎºÓÇÛ¤ËÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥±¡¼¥ëSD¤Ïº£¸å²¿¤é¤«¤Î½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥«¥ê¥à¤ÏÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò»ä¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¿ÍÃ£¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡×(¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤è¤ê)
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥³¡¦¥³¥Ð¥Á´ÆÆÄ¤â»î¹ç¸å¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸òÂå¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ê¥à¼«¿È¤¬¤¢¤Î»î¹ç¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ì¤ÐÈà¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Ïº£²Æ²ÃÆþ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤«¤é°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MGÀï¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥È¤â¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´ÆÆÄÈãÈ½¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤Ï´ö¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤â¥¨¥´¤ò剝¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£