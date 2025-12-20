「ブラウト家にとってゴールを決めることは使命」 ハーランドの従兄弟がポーランド1部リーグで得点王争いに絡んでいた
現在マンチェスター・シティでプレイするノルウェー代表FWアーリング・ハーランドには、同じくプロサッカー選手として活躍する従兄弟がいるのをご存知だろうか。
母方の従兄弟にあたる25歳のFWジョナタン・ブラウト・ブルンズだ。
ハーランドとブルンズは同じノルウェーのブリンでキャリアをスタートさせていて、ハーランドはそこからモルデ、オーストリアのザルツブルク、ドイツのドルトムント、そして現在のマンCと急速にステップアップしてきた。今や世界を代表するゴールゲッターである。
ハーランドに比べると話題に挙がる機会は少なかったが、ポーランド1部リーグのエクストラクラサでブレイクの時を迎えている。今季はここまで得点ランク4位となる9ゴールを記録していて、UEFAカンファレンスリーグでは予選を含め4ゴールを記録。チームも昨季はリーグ2位、今季もここまで4位と良い位置につけている。
ブルンズもハーランドと同じセンターフォワードの選手で、188cmとサイズがある。伊『Calciomercato』は「ブラウト家にとってゴールを決めることは使命」とジョークも交えて取り上げているが、ブルンズは今季その使命を果たしている。