LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を12月19日正午から20日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルヒラリーズ赤坂が12,305円から、相鉄フレッサイン東京六本木が10,960円から、パレスホテル東京が80,960円から、ホテルエミシア札幌が8,125円から、ラビスタ函館ベイが16,560円から、箱根ホテル小涌園（2食付）が22,280円から、富山エクセルホテル東急が9,147円から、ホテルインターゲート大阪 梅田が12,972円から、東急ステイ大阪本町が10,586円から、エスペリアホテル博多が8,590円から、HIYORIオーシャンリゾート沖縄が21,030円から、ザ・ブセナテラス（2食付）が38,720円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。