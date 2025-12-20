日本旅行は、2026年から30年までの新中期経営計画を策定した。

デジタル・トランスフォーメーション（DX）やAI技術の発展、少子高齢化の進展、グローバル化などの外部環境の変化や、さらなる競争の激化、社員構成の変化などを背景として策定した。

2030年までを構造変革期と位置づけ、新たなグループ理念や企業ビジョン「顧客と地域のソリューション企業グループ」のもと、その先の発展成長期に向けた備えを徹底推進する。

経営目標として、（1）成長分野へのシフトと新たな事業の核の創出、（2）AI活用をはじめとしたDXや人財配置など先行投資による生産性の向上、（3）JR各社との連携とWESTER経済圏（JR西日本グループ）への貢献の3つを掲げる。

さらに、事業戦略には（1）ソリューション事業の価値創造、（2）デジタルを軸にしたグローバル事業の進化、（3）インバウンド・グローバル事業における利益創出、（4）AI活用やDX等による抜本的な生産性向上、（5）着地コンテンツや宇宙事業など新規事業の開拓と基幹産業化の5点を置く。

その他にも、ガバナンスの強化や仕入れ・造成・販売機能をウェブ基軸へさらにシフトし、パンフレット事業の変革を加速かする。AIエージェントに対応したシステムの構築にも取り組む。インバウンド・グローバル事業本部を新設し、インバウンドとアウトバウンド、三国間取引の展開や地方都市への誘客を推進する。