戸田恵子、植木豪の50歳を祝福し50本のバラを贈呈「頼もしいにも程がある」

女優で声優の戸田恵子が20日に自身のアメブロを更新。アーティストで演出家の植木豪のバースデーイベントに参加したことを報告した。

この日、戸田は「植木豪生誕50周年記念バースデー・イベント2日目、無事に終わりました！」と報告し、イベントの写真を複数公開。主役の植木について「今日も豪は元気100倍！いや200倍でしたね。昨日の疲れなんてどこにもなかった」とそのパワフルな様子を伝えた。

また、ゲストとして登場したパフォーマンスグループ・PaniCrewとの再会を喜び「何と言ってもお久しぶりのPaniCrewに会えてテンション上がりました」「元気で変わらなくて嬉しい」とコメント。「豪が50thになってコレで全員50overだね。でも今でもあんなに踊るなんて〜！」とつづった。

続けて「改めて。豪、おめでとう！50本の薔薇は私からのプレゼントで〜す」と、50本のバラをプレゼントしたことを写真とともに明かし「いやぁ、二日間幸せだったね」と振り返った。

さらに、イベント終了後も植木は「アホみたいにアドレナリンが出まくってて」「『もう1ステ出来る！』と言ってました」と驚いた様子で明かし「頼もしいにも程がある」とコメント。最後に「明日は朝から撮影なのだけど、台詞を今から覚えるか？早起きして頑張るか？それが問題だ」と悩みを明かし、ブログを締めくくった。