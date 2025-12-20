藤川阪神、オフの補強は「完ぺきやな」新遊撃候補に新たな勝ちパ投手、スーパールーキー、第3捕手まで…続々集まる最強ピース「熱覇の本気度ハンパない」

悲願のリーグ連覇を目指す藤川監督のさい配も注目されそうだ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

藤川阪神が着々と補強を進めている。

12月19日、阪神は前パイレーツ右腕のダウリ・モレッタ獲得を発表。

【動画】脅威の逆方向スライダー！新助っ人モレッタの魔球をチェック

メジャー通算112試合、主にリリーフとして登板を重ねてきた。持ち味は何といっても大きく曲がるスライダー。

150キロ超えのフォーシームに加え、利き手とは逆方向に不規則に曲がるスライダーを武器に2023年シーズンは58イニングで76奪三振を奪ったとあって、新たな「ミスターK」として勝ちパターンの中継ぎとして活躍が期待される。

また先に発表されたのは同じく前パイレーツ内野手のキャム・ディベイニー。28歳という若さに加え、内野なら全ポジション、また左翼も守れるというユーティリティさ、特に今季は遊撃ポジションが課題とされた中で、小幡竜平、木浪聖也らとのし烈なポジション争い、起用法も注目されそうだ。

ドラフトでは即戦力ルーキーの呼び声高い立石正広（創価大）も獲得。逆方向へと飛ばすパワーで打線に厚みを増す存在となれるか。