元乃木坂46・北野日奈子、結婚を発表 夫はキマグレン・クレイ勇樹 2ショット添え“出会いきっかけ”も明かす
元乃木坂46で俳優の北野日奈子（29）が20日、自身のインスタグラムで結婚したことを報告した。夫のキマグレン・クレイ勇樹も同日、自身のインスタグラムで伝えた。
【写真】元乃木坂46・北野日奈子＆キマグレン・クレイ勇樹、夫婦ショット
2人は投稿で2ショットと文書を投稿。「冬の澄んだ空気とともに、心があたたかくなる季節になりクリスマスの訪れを感じる今日この頃、大切なご報告があります」と書き出し、「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」とつづった。
続けて「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました」と思いを伝え、「愛おしいわんこ達と共に笑顔の絶えない明るい家庭をふたり協力し支え合いながら築いていきたいと思います」とコメントした。
最後に「これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのお仕事に真摯に取り組んで参りたいと思っています。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と、直筆サインを添えて締めくくった。
北野は2013年3月、乃木坂46の2期生オーディションに合格。8thシングル「気づいたら片想い」（2014年4月発売）で初選抜されるとともに正規メンバーに昇格。シングルでは9作で選抜メンバーに選ばれた。2022年4月30日に乃木坂46を卒業した。
音楽ユニット・キマグレンは、逗子育ちの幼なじみであるISEKI（Vo、G）、KUREI（Vo）の2人組。2005年、逗子海岸に海の家ライブハウス『CLUBEACH HOUSE KANNON』（現『音霊 OTODAMA SEA STUDIO』）を立ち上げ、アーティストのブッキングをするなかで、自分たちもアーティストとして出演することになり、キマグレンを結成した。音霊や横浜のライブハウスを中心に活動を行い、2006年6月、シングル「想い思い」でインディーズデビュー。2008年2月、シングル「あえないウタ」でメジャーデビュー。2015年に解散し、2024年秋に再結成。2025年6月に、11年ぶりとなる新曲「それ夏のせい」を配信リリースした。
