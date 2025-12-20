²£ÉÍFM¤¬MFÅ·Ìî½ã¡¢MFÅÏÊÕâ«ÂÀ¡¢DF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤È¤â·ÀÌó¹¹¿·¡ª¡¡¤¤ç¤¦5¿ÍÌÜ¤ÎÈ¯É½
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¡¢MFÅ·Ìî½ã¡¢MFÅÏÊÕâ«ÂÀ¡¢DF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£20Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤ÎÅ·Ìî¤Ï²£ÉÍFM¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£½çÅ·Æ²Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2014Ç¯¤«¤é²£ÉÍFM¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥í¥±¥ì¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¶»³¸½Âå¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï33»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2016Ç¯¤ËÅìµþV¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2019Ç¯²Æ¤«¤é²£ÉÍFM¤Ë²ÃÆþ¡£ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤Î31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î³ÑÅÄ¤Ï2021Ç¯²Æ¤ËÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¤«¤é²£ÉÍFM¤Ë²ÃÆþ¡£2024Ç¯1·î¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2025Ç¯²Æ¤Ë²£ÉÍFMÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎV»ú²óÉü¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²£ÉÍFM¤ÏÆ±Æü¡¢GKËÑ°ì·½¤ª¤è¤ÓFW±óÌîÂçÌï¤È¤â·ÀÌó¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
