アメリカ司法省は19日、少女らを性的に虐待した罪などで起訴されたエプスタイン氏に関する文書などを公開しました。一部しか公開されず、ほとんどが黒塗りだったことから、アメリカメディアは「肩透かしだ」と報じています。

アメリカ司法省が19日に公開したのは、少女らを性的に虐待した罪などで起訴されたエプスタイン氏に関する文書です。

アメリカメディアによりますと、公開された文書の中にはクリントン元大統領や歌手のマイケル・ジャクソンさん、ミック・ジャガーさんなど複数の著名人らの写真が含まれていますが、トランプ大統領に関する記載はほとんどなかったということです。

また、19日中に全ての文書の公開が義務付けられていたものの、公開されたのは全体のわずか一部で、ほとんどが黒塗りだとしています。

司法省は今後、数週間で残りの数十万点を公開するということです。

エプスタイン氏をめぐっては、過去に交流があったトランプ氏が事件への関与を否定していて、公開される文書の内容に注目が集まっていましたが、アメリカのビジネス誌・フォーチュンは「肩透かしだ」と報じています。