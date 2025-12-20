フリーアナウンサーの森香澄（30）が、19日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）の最終回に出演。植物を自宅に置かない理由をイジられた。

「最終回だから未公開トーク全部出しますSP」として、約4年9カ月続いた番組の中で放送されなかったトークを公開した。

出演者が自宅に置いている植物についてトークをする中、振られた森は「私はまったく置いてないですね。育てられない。水とかをあげられない。すぐ枯らしちゃう」と話した。

以前、サボテンをトイレに置いていたが「信じられないくらいほこりを被っちゃうから。私に飼われる植物がかわいそうだからやめよう、って思って。造花を置いてます。おしゃれはほしいから」。それを聞き、千鳥の大悟（45）が「今の、男として置き換えたらすごい怖いよね」と話すと、出演者は爆笑。森も笑いながら「どういうことですか？」と聞き返した。大悟は「あなたはどんどんほこりを被っちゃうから、あなたは私と一緒にいない方がいい。でも、横にはきれいなのを置いておきたい」と説明。

森はさらに、仕事でもらった花束は「腐らせちゃうから、最初から枯らします。ドライフラワーに。つるしておくと、ドライフラワーになるので。枯れた植物はいっぱいある」と話した。すると大悟が「枯れた植物がいっぱいある…」と反応。千鳥のノブ（45）も「『ドライフラワーメンズドール』。映画撮ろう」とツッコミ、森を笑わせた。