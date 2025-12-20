韓国発焼肉ブランド「KALBI SOCIAL CLUB」日本初上陸 漬けカルビや“振るキムチ”など提供
◆日本初上陸「KALBI SOCIAL CLUB TOKYO（KSC）」とは
「KSC」は、ブランド名（ソーシャルクラブ）でもある韓国の伝統文化の「宴＝Janchi（チャンチ）」”を食を通じて提案する韓国焼肉ブランド。
赤坂見附駅から徒歩2分の「KALBI SOCIAL CLUB TOKYO」では、韓国古来の伝統的な内装の中で、目の前で完成する“振るキムチ”「シェイクザットキムチ」や「水冷麺」、「ドンチミ冷麺」といった「K-BBQ」を通して、まるで韓国に降り立ったかのような“現地そのもの”を体験を届ける。
また、ブランド名の通り、「シグネチャーカルビ」や「48時間漬けカルビ」など、韓国伝統のカルビ専門店を現代的に再解釈し、象徴的なメニューである「カルビ」を通じて人と人がつながる「ソーシャルクラブ」体験を提案する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■KALBI SOCIAL CLUB TOKYO（カルビ ソーシャル クラブ トーキョー）
所在地：東京都港区赤坂4-2-8 金春ビル 2F
電話番号：03-6277-6668
アクセス：赤坂見附駅10番出口徒歩3分／赤坂駅１番出口より徒歩3分
営業時間：月〜金 11:00〜15:00／17:00〜24:00（L.O. 23:00）
土日祝 12:00〜15:00／17:00〜22:00（L.O. 21:00）
