¸µÇµÌÚºä46ËÌÌîÆüÆà»Ò¡¢¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤È¤Î·ëº§È¯É½ 2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤³Ã£¤ËÆ³¤«¤ì¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/20¡Û¸µÇµÌÚºä46¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê29¡Ë¡¢2¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡Ê45¡Ë¤¬12·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§È¯É½¡¦ËÌÌîÆüÆà»Ò¡¢É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
2¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤³゙Êó¹ð¤Æ゙¤¹¡×¤ÈÄ¾É®½ðÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»ä¶¦¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈËÌÌîÆüÆà»Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿À¿¤Ë¤³Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤³Ã£¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»þ´Ö¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¿®¤¸¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤ÎÎ®¤ì¤òµ¤·¡¢¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤ò¤Õ¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ËÌÌî¤Ï1996Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ï½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢YouTube³èÆ°¤â¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ì¥¤¤Ï1980Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊKUREI¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£2015Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È²ò»¶¸å¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Ï2024Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§È¯É½¡¦ËÌÌîÆüÆà»Ò¡¢É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ËÌÌîÆüÆà»Ò¡õ¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡¢·ëº§È¯É½
2¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤³゙Êó¹ð¤Æ゙¤¹¡×¤ÈÄ¾É®½ðÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»ä¶¦¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈËÌÌîÆüÆà»Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿À¿¤Ë¤³Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤³Ã£¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»þ´Ö¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¿®¤¸¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤ÎÎ®¤ì¤òµ¤·¡¢¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤ò¤Õ¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢¡ËÌÌîÆüÆà»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ËÌÌî¤Ï1996Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ï½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢YouTube³èÆ°¤â¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¯¥ì¥¤¤Ï1980Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊKUREI¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£2015Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È²ò»¶¸å¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Ï2024Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û