LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡Ö±ïµ¯¤òÌã¤¦¤¿¤á¤Ë¡×Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Î¥Á¥Ã¥±¥à´Õ¾Þ ¤´Íø±×ÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/20¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬12·î19Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡×¡Ê¤è¤ë6»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Snow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤Î¥Á¥Ã¥±¥à¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¸Ä¿Í¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Î¤³¤È¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û27ºÐ¿Íµ¤KPOPÈþ½÷¤â¸«¤¿¡ÖÂ¸ºß¤¬¿À¼Ò¡×µÜ´Ü¤Î¥Á¥Ã¥±¥à
8·î28Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖM COUNTDOWN¡×¡ÊMnet¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤«¤é¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Á¥Ã¥±¥à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Snow Man¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÜ´Ü¤Î¥Á¥Ã¥±¥à¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¡Ö´ÜÍÍ¡ÊµÜ´Ü¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¥Á¥Ã¥±¥à¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÖÂ¸ºß¤¬¿À¼Ò¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Èµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï278Ëü²ó¤òÆÍÇË¡Ê20Æü12»þ»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥µ¥¯¥é¤Ï¡Ö´ÜÍÍ¡ÊµÜ´Ü¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¥Á¥Ã¥±¥à¤¬±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ç¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤ËµÜ´Ü¤Ï¡ÖËÍ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ë±ïµ¯¤Ï¡¢¡ÊËÍ¤Î¡Ë¥Á¥Ã¥±¥à¤ò¸«¤¿¸å¤Ë·ÈÂÓ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤¿¤é¥ì¥¢¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤´Íø±×¤ò¾Ò²ð¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥¯¥é¤Ï¡Ö»ä¤â¡ÊµÜ´Ü¤Î¥Á¥Ã¥±¥à¤ò¡Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡£±ïµ¯¤òÌã¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜ´Ü¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¥µ¥¯¥é¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦Mnet¤ÇËè½µÌÚÍËÆü¤ÎÍ¼Êý6»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÊý¼°¤Î¸ø³«²»³ÚÈÖÁÈ¡£¡ÈM¥«¡Ê¥¨¥à¥«¡Ë¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏJO1¤äINI¡¢YOASOBI¡¢ONE OR EIGHT¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¢¡LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡Ö»ä¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡8·î¤ËSnow Man¤¬½Ð±é¡ÖM COUNTDOWN¡×¤Ã¤Æ¡©
