¤­¤Î¤¦¡¢°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤Ç°û¼ò¸å¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¸ÍÅÄÍ³É±Ç¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¸áÁ°2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÉÜ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê27¡Ë¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤¬¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ö¸Î¸å¤Ë¤â¼ò¤ò°û¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£