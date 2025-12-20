»°Âð¾§´ÆÆÄ¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥±¥é¥é¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇ¹â¾Þ¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¹¤¬¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°Âð¾§´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥±¥é¥é½£¤Ç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè30²ó¥±¥é¥é¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊInternational Film Festival of Kerala¡Ë¡×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢12·î12Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿14ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¹â¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸¤ÎÂçÀî·Ê»Ò»á¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤âÆÃ¤ËÉ¾²Á¤Î¹â¤¤±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ø¤¢¤ëÁ¥Æ¬¤ÎÏÃ¡Ù¡Ê2019Ç¯¡¢´ÆÆÄ¡§¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¡¢¡Ø°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ê23Ç¯¡¢´ÆÆÄ¡§ßÀ¸ýÎµ²ð¡Ë¤Ê¤É¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó½Ð¿È¤Î¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥é¥¹¥í¥Õ´ÆÆÄ¡Ê¡ØÀ»¤Ê¤ë¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¼ï¡Ù¡Ë¤ä¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¨¥É¥â¥ó¥É¡¦¥è¥¦´ÆÆÄ¡Ê¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²èº×¤Ç¤Î¸ø¼°¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤±Ç²è¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î´ÑµÒ¤¬ÂçÀî¤ËÄ¾ÀÜ´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÃ»ÊÔÌ¡²è¡Ø³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤Ç±ÇÁü²½¡£11·î7Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¡¢12·î13Æü¤Ë¤Ï¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â12·î10Æü¤Î·à¾ì¸ø³«¤«¤éÌó1½µ´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ËÌÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤ÎÇÛµë¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ±Ç²è¾Þ¤Ç¤âÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢¡ÖÂè47²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÂè2°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢¹âÅÄËüºî¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢·î±ÊÍºÂÀ¤¬»£±Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂè80²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¡¢½õ±éÇÐÍ¥¾Þ¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡Ê»°Âð¾§¡Ë¡¢»£±Æ¾Þ¡Ê·î±ÊÍºÂÀ¡Ë¡¢Èþ½Ñ¾Þ¡ÊÉÛÉô²í¿Í¡Ë¡¢Ï¿²»¾Þ¡ÊÀî°æ¿òËþ¡Ë¤Î·×7ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
