ËãÁÒ¿ðµ¨¡¢¡¡e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ì¤òÉñÂæ¤Ë»Â¿·¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡¡ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸
e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨¤¬¡¢¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ËãÁÒ¿ðµ¨¡ÖÇº»¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤½¤Î·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ËãÁÒ¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡Ù¤Ç¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖLa VISION¡£¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢ËãÁÒ¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Â¿·¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¥²¡¼¥ß¥ó
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post ËãÁÒ¿ðµ¨¡¢¡¡e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ì¤òÉñÂæ¤Ë»Â¿·¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡¡ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ first appeared on GirlsNews.