バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第9話にて、ハギワとケイテンという日本人参加者2人が各ポジション1位でファイナル進出を決めた。

【映像】1位となった米有名大学に通う日本人ギタリスト

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

韓国語も交えて想いを伝えるケイテン＆ハギワ

セミファイナルでの全4チームの演奏が終了し、ファイナルに進出する15人の参加者が決定。日本人参加者のハギワ（自称3歳）、ケイテン（19歳）が、見事ファイナル進出を決めた。

ハギワはInstagramフォロワー数51万人超を誇るインフルエンサー。精巧なドラミング技術と、仮面で異様な雰囲気を放つ“万能プレイヤー”だ。ドラムポジションの1位に輝くと両手を掲げて喜び、「バンドメーカーのみんな、ハギワを1位でファイナルに行かせてくれて本当にコマウォ（韓国語でありがとうの意）」と伝えて歓声を起こす。「感謝の言葉やファイナルへの意気込みを言いたいけど、なかなか言葉で伝えるのが得意じゃないから、ファイナルでドラムに乗せて伝えたい。よろしく！」と明るく挨拶した。

またケイテンはギターポジションで1位に。彼はアメリカのバークリー音楽大学に奨学金で入学し、クールな佇まいとステージでの情熱的なギタープレイで注目を集める参加者だ。ファイナル進出を決めたケイテンは「韓国に来て不安でしたが、参加者のみんなが僕を優しく扱ってくれて、本当に感謝しています。バンドメーカーの皆さんが毎日投票してくれて、僕もバンドメーカーのために頑張ろうと思えるので、応援を本当にありがとうございます。サランへ（韓国語で愛してるの意）」と、喜びを噛み締めた。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）