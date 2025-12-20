¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»Ñ¤Ë¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡ª¡×È¿¶Á
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï12·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼º®¤¶¤ê¤¿¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö¥í¥·¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤ÈSnowMan¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªw¡×¤È¡¢Àä»¿¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼º®¤¶¤ê¤¿¡¼¤¤¡ª¡×ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü18:30¤è¤ê¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡µï¼ò²°¥È¡¼¥¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Ï¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¹õ¤¤°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸°áÁõ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª10Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤âÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤»ö¤ÏÂô»³¤¢¤ë¤«¤é¡£¸÷¤Î¤µ¤¹Êý¤ò¸þ¤¯¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤å¡¼´Ö¤À¤¼¡ª°Ê¾å¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤¬¼ýÏ¿Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
