Äí¤ÇÌÜ·â¡ª¥Ø¥Ó¤È¥«¥¨¥ë¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¹¶ËÉ¤òµÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡¡¥«¥Þ¥¥ê¤â¥È¥ó¥Ü¤â´°Á´¥¹¥ë¡¼¤Ç¥«¥¨¥ë°ìÂò¡Ä¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤¢¤ê¤¢¤ê¤È
¼«Âð¤ÎÄí¤Ëºî¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÃÓ¤Çµ¯¤¤¿¡¢¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¡Ê¥Ø¥Ó¡Ë¤È¥«¥¨¥ë¤Î¹¶ËÉ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¡Ê¥Ø¥Ó¡Ë¤È¥«¥¨¥ë¤Î¹¶ËÉ
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤·¼«Á³¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤¤¤í¤Ï¡¿¾®¤µ¤Ê¼«Á³¿Þ½ñ´Û¡×¤µ¤ó¡Ê@donguriiroha¡Ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤ä¥È¥ó¥Ü¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤»¤º¡¢¥«¥¨¥ë¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¦¥Ø¥Ó¤Î»Ñ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÍÊª¤È¼í¤ëÂ¦¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤È¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ï2025Ç¯9·î¡£ÃÓ¤«¤éÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬µï´Ö¤ÎÁë¤«¤é¤½¤Ã¤È¤Î¤¾¤¯¤È¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄí¤ÎÃÓ¤Ç¡¢¥«¥¨¥ë¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÊá¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤ÏÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£¥«¥¨¥ë¤Ï6¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥È¥Î¥µ¥Þ¥¬¥¨¥ë¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ï30É¤¤Û¤É¤¤¤¿¥«¥¨¥ë¤Ï½©¤Ë¤Ï10É¤¤Û¤É¤Ë¸º¾¯¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤¡ÈÀº±Ô¥«¥¨¥ë¡É¤À¤±¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤ä¥È¥ó¥Ü¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤Êª¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¥«¥¨¥ë¤À¤±¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±ÆÃæ¡¢¥Ø¥Ó¤â¥«¥¨¥ë¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÁá¤¯Æ°¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤¬ÃÓ¤òÂç¤¤¯ÇÈÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é±Ë¤®¡¢¥«¥¨¥ë¤¬°ì½Ö¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Ï¢Â³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥«¥¨¥ë¤ÏÄ¹¤¯Àø¤ì¤º¡¢¿ôÊ¬¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤¬ÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥«¥¨¥ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤¹¤êÈ´¤±¤ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤Ï¥«¥¨¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»£±ÆÃæ¤Î´í¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤ÏÈó¾ï¤Ë²²ÉÂ¤Ç¡¢¶á¤Å¤¯¤È¤¹¤°Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê´í¸±¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Áë¤ò¤½¤Ã¤È³«¤±¡¢Ìó5¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤«¤é2»þ´Ö¤Û¤É»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄí¤Ç¤Ï¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¤¬Âç·¿¤ÎÄ»¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥¨¥ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¤ä¥³¥ª¥í¥®¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊá¿©¤¹¤ëÂ¦¡¦¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î»õ¼Ö¤Î°ìÉô¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¼Ô¤ÎÉ¬»à¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ä´Ä¶ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤â¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×