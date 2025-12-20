¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¸ÞÎØ¶â¤Î½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¡¢¼«»¿àÊÌ¿Íµéá¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¥É¥ì¥¹¤Î²¼¤Ï¡Ä¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ç
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò½ÀÆ»57¥¥íµé¤Ç¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¤¬àÊÌ¿Íµéá¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤À¤ÈËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉþ¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×(19Æü¸ø³«)¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤³¤Î½÷Í¥¤«¤È»×¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¶¯¤¯¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤Î²¼¤Ï¥à¥¥à¥¤À¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½Ð¸ý¤ÏÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¡£Á´ÆüËÜ¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¸ÞÎØÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ57¥¥íµé¤Ç¸«»ö¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥«¥Ê¥À½ÀÆ»»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£