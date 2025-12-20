“アイムドラえもん”の「シール＆アイロンワッペン」がコンビニに登場！ 高級感ある刺しゅうデザイン6種
サンリオから誕生した“I’m Doraemon（アイムドラえもん）”のシール＆アイロンワッペンが、12月22日（月）から、全国の「ローソン」店頭で順次発売される。
【写真】使い道いろいろ！ コミカルでかわいいワッペン全6種
■アイロン接着とシールの両用タイプ
今回登場するのは、ドラえもんがタケコプターや空気砲といったおなじみのひみつ道具を使う姿を描いた、コミカルでかわいい刺しゅうワッペン。
ラインナップは全6種類で、厚みのある刺しゅうにツヤっとした光沢が高級感ある仕上がりだ。
また、本商品はアイロン接着とシールの両用タイプ。生地や布製品にはアイロンで貼り付けられるほか、ノートやスマホケースなどにはシールとしても使用できる。
