¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¡×¡¡ÌøÅÄÍª´ô¡¢¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿±¦ÏÓ·âÇË¤Þ¤Ç¤Î¿´¶¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤«¤é3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç·àÃÆ¤ÎÎ¢Â¦¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡¡¡Ú¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯2025¡¦ÌøÅÄÍª´ôÊÔ¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤òº£Ç¯¤â¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¡Ê¤ª¤Ã¤È¡Ë¡×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿±¦ÏÓ¤ò·âÇË¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î°ì¿¶¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡10·î30Æü¡£3¾¡1ÇÔ¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ·Þ¤¨¤¿ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡£0¡½2¤ÎÎôÀª¤Ç¥²¡¼¥à¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£8²ó1»à°ìÎÝ¡£ÌøÅÄ¤¬¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤Î50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¡£½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î·è¤·¤Æ´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤150¥¥íÄ¾µå¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¡£µÕÊý¸þ¤Ø¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤¬º¸ÍãÀþ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Å¨ÃÏ¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö¡¢Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄVSÀÐ°æ¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾¯¤·¤º¤ÄÌøÅÄ¤ÏÌµ¼ºÅÀ±¦ÏÓ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÄÀ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÂÐÀï¤Ï10·î25Æü¤Î½éÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó2»à¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é6µåÌÜ¤Î152¥¥í¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê5µåÌÜ¤Ë¡Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤â¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤¬¡Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Öµå¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ°ì¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÎÌøÅÄ¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ÏÆ±29Æü¤ÎÂè4Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó2»à¤«¤é149¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÃæÁ°ÂÇ¤È¤·¤¿¡£¡Ö¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£8²ó¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¡¢Á°2ÂÇ¼Ô¤âÀÐ°æ¤ËÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Áê¼ê¤Ë¼êÅÏ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿àÎ®¤ìá¤ò»ß¤á¤ëµ®½Å¤Ê°ìÂÇ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀÐ°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÌøÅÄ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Æ¤¿¤«¤é¼¡¤âÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Áö¼Ô¤Ï°ìÎÝ¡£Ï¢ÂÇ¤ÏÆñ¤·¤¤±¦ÏÓ¤òÁê¼ê¤ËÌøÅÄ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹ÂÇ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ°ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ÎÂÇÀÊ¡Ê6²ó2»à¡Ë¤Ç¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃÝ¡Ê¹ÌÂÀÏº¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¡¢°ú¤Ã¤«¤±¤Æ°ì¥´¥íÆó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î½¤Àµ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×
¡¡´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÌøÅÄ¤ÏËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ÈÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç½éµå¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ê11²ó¤ËÌîÂ¼¡ËÍ¦¤¬¡Ê·è¾¡¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤âÂÇ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤¢¤½¤³¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤·Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØÂÇ¤¿¤óÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¤¤¦¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î4Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¤±¤¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿2020Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò½çÄ´¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó½çÄ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ×¡¹¤ÎÆüËÜ°ì¤â¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌøÅÄ¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë