¡Ö¸µAKB¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤ÞÃÎ¤ê¾×·â¡Ä¡×Â´¶È¤«¤é13Ç¯¡¢½÷Í¥¶È¤ÇÂç³èÌö¤ÎÌîÏ¤²ÂÂåà42ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë»Ñá¤ËµÓ¸÷¡ÖÂ¤ªåºÎï♡¡×¡ÖÀ©Éþ¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤ÎÞ¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î°áÁõ¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£¡ØAKB48¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¼»ä♡¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç12·î7Æü¤ËAKB48 20¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AKB48¤Î¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î3Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¡²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿»þ¤Î°áÁõ¡¡¢¥Á¡¼¥àK Ç¾Æâ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹&Å¾¤¬¤ëÀÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Î»þ¤Î°áÁõ¡¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î»þ¤Î°áÁõ¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æà¥¢¥¤¥É¥ë¥Ý¡¼¥ºá¤ò¾Ð´é¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µAKB48¤À¤Ã¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸µAKB¤ä¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ´¶È¸å¤â³èÌö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¥Î¥ó¥Æ¥£¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹ÎÞ¡×¡ÖÀÎ¤è¤êº£¤ÎÊý¤¬¡Ä²Ä°¦¤¤~!¡×¡Ö¤¤¤±¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÂ¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2006Ç¯¤Ë¡ÖÂèÆó´üAKB48ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÌîÏ¤¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£Æ±Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡¢10Ç¯¤ËSDN48¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢12Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×(22¡¢24Ç¯)¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£