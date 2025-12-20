¸µÃÏÊý¶É¥¢¥Ê¤Î36ºÐ¡¦¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¡·ëº§¤òÊó¹ð¡Ö¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤â°ú¤Â³¤¡×
¡¡¸µ»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂç²ÈºÌ¹á¡Ê36¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¡·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¡¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¡¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¡¤ª»Å»ö¤â°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²È¥¢¥Ê¤Ï2012Ç¯4·î¤Ë»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡£Æ±¶É¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É!!¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2024Ç¯9·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£Âà¿¦¸å¤â¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É!!Ä«!¡×µÚ¤Ó¡Ö1¡ß8¤¤¤³¤¦¤è!¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£