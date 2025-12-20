俳優福山雅治（56）が20日、TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）にゲスト出演。大泉洋（52）が自身のものまねをすることについて思うことを語った。

この日は大泉と共演する映画「ラストマン−FIRST LOVE−」のPRのため、大泉と登場。出演者から、大泉が自身のものまねをしていることをどう思っているのかと聞かれると「これは感謝ですね」とニヤリ。また「大泉さんがやってくださるものまねは、手段なんです。目的ではない。目的は、僕とのエピソードトークで。そのエピソードトークをより面白くするには、合間で模写をしていく。決して出オチ的なものまねではない」と評価した。

大泉は「伝説を語るには、福山さんがこう言ったってものまねで言った方が面白いからやっちゃうんです」と福山をまねる理由を説明。一方で「だけど福山さんは、この間宮沢りえさんと私がやった舞台の時に見に来られて。その前の日に『洋ちゃん、見に行くからせっかくだからさ、ものまね入れて』って言われて」と福山本人からものまねのオーダーがあったと明かした。

大泉は「私、舞台なのにものまね入れました。今日は福山さんが見に来てるってことも、ものまねでぶち込みました」と語り、それが観客の爆笑をさらったと満足げ。「福山さんが見てる日だけのはずだったんだけど、あまりにもウケちゃったから次の日から毎日やるようになっちゃって。デフォルト」と笑っていた。