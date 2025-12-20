¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡ÙPVÂè1ÃÆ¸ø³«¡¢Netflix¤Ç1st STAGE¤¬2026Ç¯3·îÇÛ¿®³«»Ï
2025Ç¯12·î20Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤ÎPVÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï1st STAGE¤¬Á´1ÏÃ¡¦47Ê¬¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¤Ç¡¢2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤«¤éNetflix¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡ÙPVÂè£±ÃÆ ¡Ã "STEEL BALL RUN JoJo¡Çs Bizarre Adventure" 1st Trailer !! - YouTube
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤µ¤ó¤¬1986Ç¯¤«¤éÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢2004Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¤Î¤Á°ÜÀÒ¤·¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Âè7Éô¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp: ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó (1) ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ : ¹ÓÌÚ ÈôÏ¤É§: ËÜ
Âè6Éô¤Þ¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè7Éô¤ÏÊÌ¤ÎÀ¤³¦Àþ¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢ËÌÊÆÂçÎ¦²£ÃÇ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Î1¿Í¡¢²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Î¸µµ³¼ê¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼(À¼¡§ºäÅÄ¾¸ã)
Å´µå¤òÁà¤ëÆæ¤ÎÃË¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê(À¼¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿)
"±Ñ¹ñ¶¥ÇÏ³¦¤Îµ®¸ø»Ò"¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼(À¼¡§ÀÐÀî³¦¿Í)
"²÷Â®¤ÎÀè½»Ì±Â²"¥µ¥ó¥É¥Þ¥ó(À¼¡§¿åÃæ²í¾Ï)
"50²¯¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¬¥¤"¥Ý¥³¥í¥³(À¼¡§¾¾ÅÄ·ò°ìÏº)
STEEL BALL RUNÈ¯µ¯¿Í¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë(À¼¡§»°Âð·òÂÀ)
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¤ÎºÊ¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë(À¼¡§¹â¶¶Íû°Í)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸¶ºî¤ÎÄ¹¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ô¥¯¡¼¥ë¤«¤±¤ÆÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸¶ºî¤¬158ÏÃ¤¢¤Ã¤¿Âè6Éô¡Ø¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡Ù¤Ï3¥¯¡¼¥ë¡¦Á´38ÏÃ¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜºî¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¶ºî¤Ï95ÏÃ¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö1st STAGE¡×¤¬47Ê¬¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¤Ç2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤ËNetflix¤ÇÁ´À¤³¦ÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±SBRÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¤Ê¤ª¡¢¤ªÀµ·î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é1·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ö¸áÇ¯¥¸¥ç¥¸¥çÀê¤¤¡×¤¬Í·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡ØSBR¡ÙÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ(Á´9¼ïÎà)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ ¸áÇ¯¥¸¥ç¥¸¥çÀê¤¤ - ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù
https://jojo-portal-anime.com/uranai2026/