¡Ö½Ð±é¼Ô¤¬´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ä¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö´ÑÍ÷¡×Éü³è¡ÄÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¡×¤ÇÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£²£°Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦Á°£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤¬£²£±Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î´ÑÍ÷¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢´ÑÍ÷¤ÎÉü³è¤Ë¡Ö½Ð±é¼Ô¤¬´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄ¾¤Î¾Ð¤¤¤È¤«¡Ä¤Ê¤ó¤«¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤ò½Ð±é¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£