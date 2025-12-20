¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¡¢¸µ¡Ö¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡×¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö»þ´Ö¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¡Ä¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ¸»ú¤òºÜ¤»¤¿²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÅß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ ¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡¢ ÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¶¦¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈËÌÌîÆüÆà»Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡×¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡Ê£´£µ¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡££²¥·¥ç¥Ã¥È¤âºÜ¤»¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤³Ã£¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢ ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ °ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»þ´Ö¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¿®¤¸¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤ò¤Õ¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÌî¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤ËÇµÌÚºä£´£¶¤Î£²´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Íâ£±£´Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×£¸ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÒÁÛ¤¤¡×¤ÇÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡££²£²Ç¯£±·î¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¡¢£³·î¤ËÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤Ï£°£µÇ¯¤Ë¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡Ö£Ë£Õ£Ò£Å£É¡Ê¥¯¥ì¥¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡££±£³Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££±£µÇ¯¤Ë¥¥Þ¥°¥ì¥ó²ò»¶¡£·ÝÌ¾¤ò¡Ö¥¯¥ì¥¤ Í¦µ±¡×¤È¤·¤Æ¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÌÌîÆüÆà»Ò¤ÎÅê¹ÆÁ´Ê¸¡Û
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ ¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡¢ ÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¶¦¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈËÌÌîÆüÆà»Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤³Ã£¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢ ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ °ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»þ´Ö¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¿®¤¸¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¤ª¤·¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤ò¤Õ¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢ ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¡Ê¤Ù¤ó¤¿¤Ä¡Ë¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£