¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢ÂçÃÀÇØÃæ³«¤¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¤¹¤Ù¤¹¤Ù¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/20¡Û¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬12·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û34ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×ÈþÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¼Â¤ÏºÇ¶á¤¤¤¤¥«¥á¥é¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿ ¼Ì¿¿¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Î¡×¤Èµ¤·¡¢11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î34ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈ©¤¹¤Ù¤¹¤Ù¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û34ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×ÈþÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¢¡¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹»Ñ¸ø³«
¢¡¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
