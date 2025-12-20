高見侑里、産休入りを報告「また帰ってきたいと思います」 夫はflumpool・尼川元気
11月7日に第1子妊娠を発表したフリーアナウンサー・タレントの高見侑里（38）が、20日放送のTOKYO FM『SPORTS BEAT supported by TOYOTA』に出演。「本日の放送を持ちまして、出産にともない、お休みをいただきます」と伝えた。
【写真】夫は…flumpoolのベーシスト・尼川元気
番組で「時期はまだ未定なんですけれども、また帰ってきたいと思いますので、またみなさんにお会いできるのを楽しみにしております」とも報告した。また自身のインスタグラムでも報告。アップの自撮りショットを添え、笑顔を見せた。
高見は、神奈川県生まれ。立教大学文学部在学中の2008年、ミス立教、大学日本一を決める『Miss of Miss Campus Queen Contest』のグランプリに選ばれる。大学卒業後の09年からフジテレビ系『めざましどようび』のお天気キャスターなどを担当。プライベートでは、19年3月31日にロックバンド・flumpoolのベーシスト尼川元気（41）と結婚した。
