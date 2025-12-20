きょうは広い範囲で曇りや雨となるでしょう。昼間は近畿や北陸・東北で晴れ間の出る所がありますが、次第に天気は下り坂となりそうです。すでに雨が降り始めている関東も、夜は本降りとなるでしょう。雨具を持ってお出かけください。西日本は夜遅くから雨が降り始める見込みです。

南から暖かい空気が流れ込むため、最高気温は関東を除いて平年より大幅に高くなるでしょう。北海道は平年より10℃前後高く、最高気温が10℃以上の所もありそうです。雪の積もっている地域では、なだれや落雪にお気を付けください。西日本は20℃に届く所が多く、季節外れの暖かさとなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路： 8℃

青森 ：16℃ 盛岡：11℃

仙台 ：17℃ 新潟：17℃

長野 ：13℃ 金沢：21℃

名古屋：14℃ 東京：10℃

大阪 ：21℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：20℃

高知 ：20℃ 福岡：21℃

鹿児島：20℃ 那覇：22℃

週間予報です。あすは低気圧や前線の通過に伴い、西から雨雲が広がるでしょう。昼前には近畿まで雨雲が広がり、関東でも夕方以降は本降りの雨となるでしょう。月曜日には晴れ間の戻る所が多いですが、来週半ばは再び天気が崩れる見込みです。東京はあす、18℃まで気温が上がり11月上旬並みの暖かさとなるでしょう。