今回は、大嫌いな同居義母の弱点を握り、反撃したエピソードを紹介します。

自分は何もしないのに、文句ばかり言ってくる義母に…

「義母と同居しているけど、家事は全部私がやっています。私は仕事に育児に忙しいから少しでも家事をしてくれればいいのにと思いますが、義母は家事が超苦手、という弱みがあることにある日気づいたんです。料理はもちろんのこと、掃除も洗濯も……。『この人、何もできないな……』と思いました。

特に義母が苦手なのが料理のようで、夫に聞くと『母さんが作った料理を食べたことがない』とのこと……。でも義母は私がこなした家事に何かと文句をつけてきて、『料理が不味い』『洗濯が雑』『皿の並べ方がおかしい』とか言ってくるから腹が立ちます。

そこで義母への反撃として、義母のための家事をしないことにしました。義母の料理は作らず、義母の服も洗濯せず、義母の使った食器も洗わず……。義母は露骨に嫌そうな顔をしていましたが、これぐらいしないと懲りないでしょうから」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 義母ははたしてこれから家事を少しはやるようになるのでしょうか。苦手だとしても、少しはやってほしいものですよね……。

