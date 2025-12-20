¡ÖÀå´â¤È¸ýÆâ±ê¤Î°ã¤¤¡×¤Ï¡©ÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É´ü´Ö¤È¾É¾õ¡É¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
Àå¤¬¤ó¤Ï¸ýÆâ±ê¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¸ýÆâ±ê¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ýÆâ±ê¤È¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2½µ´ÖÄøÅÙ·Ð²á¤·¤Æ¤â²þÁ±¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÀå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤È¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡¦¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼£¤ê¤ÎÃÙ¤¤¸ýÆâ±ê¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤»õ²Ê°å»Õ¡§
·§Ã« Ì÷»Ê¡Ê»õ²Ê°å»Õ¡Ë
·§Ã«»õ²Ê°å±¡ ±¡Ä¹
Àå¤¬¤ó¤È¤Ï
Àå¤¬¤ó¤ÏÀå¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ý¹Ð¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤òÁí¾Î¤·¤Æ¸ý¹Ð¤¬¤ó¤È¤¤¤¤¡¢¸ý¹Ð¤¬¤óÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àå¤¬¤ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¹Ð¤¬¤ó¤Ë¤ÏÀå¤¬¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¿¤á³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»õÆù¤¬¤ó¡Ê»õ·Ô¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¡Ë
¸ý¹ÐÄì¤¬¤ó¡Ê²¼³Ü¤Î»õ·Ô¤ÈÀå¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¡Ë
¹Å¸ý³¸¤¬¤ó¡Ê¾å³Ü¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¡Ë
ËËÇ´Ëì¤¬¤ó
Àå¤¬¤ó¤â´Þ¤á¤¿¸ý¹Ð¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï2019Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ24,000¿ÍÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯ÁêÂÐÀ¸Â¸Î¨¤Ï2009Ç¯～2011Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃËÀ60.7%¡¢½÷À69.4%¤Ç¤¢¤ê¡¢°ß¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤óÄø¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤óÁ´ÂÎ¤Î1¡óÄøÅÙ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Øí´µÎ¨¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃË½÷Èæ¤Ï3¡§2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë50ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ý¹Ð¤¬¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀå¤¬¤ó¤ÏÀå¤ÎÂ¦ÌÌ¤äÎ¢Â¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Àå¤ÎÀèÃ¼¤äÃæ±ûÉôÊ¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àå¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ë¤ÏÄË¤ß¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤º¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àå¤Ë¸Ç¤¤¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤¤ë
Àå¤¬¤¿¤À¤ì¤ë
Àå¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤
Àå¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¬¤¢¤ë
Àå¤ÎÇ´Ëì¤¬ÀÖ¤¯¤Þ¤¿¤ÏÇò¤¯¤Ê¤ë¡Ê¹ÈÈÄ¾É¤ÈÇòÈÄ¾É¡Ë
¸ýÆâ±ê¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¹ÈÈÄ¾É¤ÈÇòÈÄ¾É¤ÏÀå¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤é¾É¾õ¤Ï¸ý¹Ð¤¬¤ó¤À¤±¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ýÆâ±ê¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤Î¸ýÆâ±ê¤È»×¤¤ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÀå¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àå¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Î°û¼ò¡¦µÊ±ì
¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¯¤¬¤óÀÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Êó¹ð¤Ç¤ÏÈóµÊ±ì¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµÊ±ì¼Ô¤Î¸ý¹Ð¤¬¤óØí´µ¥ê¥¹¥¯¤Ï5.2ÇÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡£
ÆÃ¤ËµÊ±ì¤¬Àå¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²áÅÙ¤Î°û¼ò¤Ë¤è¤êÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÊ±ì½¬´·¤ò²þÁ±¤·¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë°û¼ò¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤ä±¿Æ°½¬´·¡¦´¶À÷Í½ËÉ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Àå¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡ºº¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ë¿Ç¡¦¿¨¿Ç¡¦Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¡¦ºÙË¦¿Ç¤äÁÈ¿¥¿Ç¸¡ºº¡¦CT¤äMRI¸¡ºº¡¦PET-CT¸¡ºº¡¦°ß¥«¥á¥é¸¡ºº¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê½Ñ¡Ê¤¬¤ó¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤ò¼ê½Ñ¤Ç½üµî¡Ë
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ
ÌôÊªÎÅË¡
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ê½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢½üµî¤¹¤ëÂç¤¤µ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉôÊ¬ÀÚ½ü½Ñ¡¦È¾Â¦ÀÚ½ü½Ñ¡¦Á´Å¦½Ð½Ñ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¦½Ð¤¹¤ëÉô°Ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¤ä¤ªÊ¢¡¦¶»¡¦ÏÓ¤Ê¤É¤«¤éÈéÉæ¤ä»éËÃ¡¦¶ÚÆù¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤òºÎ¼è¤·°Ü¿¢¤·¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤äÌôÊªÎÅË¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢´µÉô¤ËÊü¼ÍÀþ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¬¤óºÙË¦¤òÇË²õ¡¦¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¼£ÎÅÊýË¡¤Ç¤¹¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç¤ÏÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°å»Õ¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤Ï¼ê½Ñ¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ÎÅ¬±þ¤¬¤Ê¤¤¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¤ä¡¢±ó³ÖÅ¾°Ü¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°å»Õ¤Ø¤·¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Î°ã¤¤
¾å½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Àå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Ï°ã¤¤¤¬Ë³¤·¤¯¡¢°ì¸«È½ÃÇ¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Àå¤¬¤ó¤Ï½é´ü¤Î¾ì¹ç¤ÏÄË¤ß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤Î¤ËÃÙ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Àå¤¬¤ó¤ÎÆÃÄ§
½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÏÄË¤ß¤ä½Ð·ì¤¬Ë³¤·¤¤
´µÉô¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¶ÌÜ¤¬Û£Ëæ
¿¨¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤¬¤¶¤é¤¶¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¹Å¤¤¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ë
Ç´Ëì¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë2½µ´Ö°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤â¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë
Àå¤ÎÆ°¤¤ËÀ©¸Â¤¬À¸¤¸¤ë
È¯À¼¤äÓë²¼¤Î¾ã³²¤¬¸½¤ì¤ë
¸ýÆâ±ê¤ÎÆÃÄ§
¤ª¸ý¤Î¤Ê¤«¤ËÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¿È¯¿¾¤ä¼ðáç¤¬¤Ç¤¤ë
´µÉô¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¶ÌÜ¤¬ÌÀÇò
2½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¼«Á³¤Ë¼£¤ë
ÆÃ¤ËÀå¤¬¤ó¤È¤Î°ã¤¤¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Àå¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï2½µ´Ö·Ð²á¤·¤Æ¤â¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°å±¡¤ä»õ²Ê°å±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Î¸«Ê¬¤±Êý
Àå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ðáç¤Î·Á¾õ¤äÄË¤ß¤Ê¤É¡¢°ì¸«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼£¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ä¤·¤³¤ê¤ÎÍÌµ¤Ê¤ÉÌÀ³Î¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿ºÝ¤ÏÌÂ¤ï¤º¡¢°å»Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÙáç¤Î·Á¾õ
Àå¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï´µÉô¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´µÉô¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤È¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¹¡£¸ýÆâ±ê¤Î¾ì¹ç¤â´µÉô¤ËÀÖ¤äÇò¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´µÉô¤È¼þ¤ê¤È¤Î¶³¦¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤³¤ê
Àå¤¬¤ó¤ÏÀå¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¹Å¤¤¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¶¤é¤¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¸ýÆâ±ê¤Ë¤Ï¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄË¤ß
Àå¤¬¤ó¤ÏÁá´ü¤Î¾ì¹çÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ó¤ì¤äËãáã¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ýÆâ±ê¤Ç¤Ï¤·¤Ó¤ì¤äËãáã¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼£¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö
Àå¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï2½µ´Ö·Ð²á¤·¤Æ¤â¼£¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢¤Þ¤¿¤¬¤óºÙË¦¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ýÆâ±ê¤Ï2½µ´Ö¤â¤¹¤ì¤Ð¼£¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Àå¤¬¤ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀå¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ëµó¤²¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¼¤ÒÄê´üÅª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯Á°¤Î½àÈ÷
¼ê¤ò¤è¤¯Àö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ý¹ÐÆâ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤ËºÙ¶Ý¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔÍÑ°Õ¤ÊÉÂµ¤¤ËØí¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¤òÀ¶·é¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËË¤ÎÆâÂ¦¤ÎÇ´Ëì¡¦»õ·Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
ËË¤ÎÆâÂ¦¤ÎÇ´Ëì¤¬Çò¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»õ¤Î¥°¥é¤Ä¤¤ä»õ·Ô¤Î¼ð¤ì¡¦½Ð·ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Àå¤¬¤ó¤òµ¿¤¦¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àå¤ÎÉ½ÌÌ¡¦Î¢Â¦¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Àå¤¬¤ó¤Ï²¼¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢Â¦¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÀÖ¤äÇò¤¤¼ðáç¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤½¤Î¼ðáç¤Ë¹Å¤¤¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿Àå¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤¶¤é¤¶¤é¤·¤¿¤ê¤·¤³¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏÀå¤¬¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àå¤Îº¸±¦¤ÎÀå±ï¤ò±ü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Àå¤¬¤ó¤Ï²¼¤ÎÎ¢Â¦¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢º¸±¦¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢Â¦¤Î¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§
½ý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Àå¤¬¤ó¤«¸ýÆâ±ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àå¤òÆ°¤«¤·¤¿¤È¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤«³ÎÇ§
Àå¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Àå¤Î¤·¤Ó¤ì¤äËãáã¤Ê¤É¤ÇÀå¤¬Î®Äª¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÀå¤¬¤ó¤òµ¿¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë´Ö³Ö
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏËè½µ¡¢ÍËÆü¤ò·è¤á¤Æ¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¯¤Ë1²ó¤Ï¸ý¹Ð¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ä¸ý¹Ð·ò¿Ç¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Àå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÀå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Î°ã¤¤¤ä¸«Ê¬¤±Êý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÀå¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤ä¸¡ººË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Àå¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Àå¤Ë¸Ç¤¤¤·¤³¤ê¤ä¤¿¤À¤ì¡¦¤·¤Ó¤ì¤¬µ¯¤¤ë¡¦Àå¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¡¦Àå¤ÎÇ´Ëì¤¬ÀÖ¤¯¤Þ¤¿¤ÏÇò¤¯¤Ê¤ë¡Ê¹ÈÈÄ¾É¤ÈÇòÈÄ¾É¡Ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àå¤¬¤ó¤Î¸¡ººË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àå¤¬¤ó¤Î¸¡ººË¡¤Ï¡¢»ë¿Ç¡¦¿¨¿Ç¡¦Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¡¦ºÙË¦¿Ç¤äÁÈ¿¥¿Ç¸¡ºº¡¦CT¤äMRI¸¡ºº¡¦PET-CT¸¡ºº¡¦°ß¥«¥á¥é¸¡ºº¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤Î¸¡ºº¤Î¤ß¤Ç¤ÏÀå¤¬¤ó¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÊ£¿ô¤Î¸¡ºº¤òÊ»¤»¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÉÂÊÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤òºÎ¼è¤·¤Æ¹Ô¤¦ºÙË¦¿Ç¤äÁÈ¿¥¿Ç¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Àå¤¬¤ó¤È¸ýÆâ±ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âØí´µ¼Ô¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤Àå¤¬¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Øí´µ¤·¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÀå¤ÎÁ´Å¦½Ð¤Ê¤É¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¸ýÆâ±ê¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤¿¤é°å»Õ¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
