Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò¼«ÎÏ¤Ç¶î¤±²ó¤ë¡ª¡ØÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ Ä¶!!ÃÆ´Ý2¿ÍÎ¹in¥Ë¥åー¥èー¥¯¡ÙÊüÁ÷·èÄê

12·î26Æü21»þ¤«¤é¡¢TBS¤Ë¤Æ¡ØÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡¡Ä¶!!ÃÆ´Ý2¿ÍÎ¹in¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¥í¥±¤ÇÈè¤ì¤¿Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥áÎ¹¡×¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç7¥õ½ê¤ò½ä¤ê¡¢Í½»»¤Ï2¿Í¤Ç5Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÍ½»»À©¸Â¡ª¤µ¤é¤Ë¤Ï°ÜÆ°¼êÃÊ¤â¼«Å¾¼Ö¤äÃÏ²¼Å´¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥¿ー°·¤¤¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¤ÎÄ¶²á¹óÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç7¥õ½ê¤ò¼«ÎÏ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ½ä¤ë¤È¤¤¤¦²á¹óÎ¹¡Ä¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï!?
¡Ö¤¨¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤Ü¤ä¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤º£²ó¤ÎÎ¹¡£Ä«6»þ¥¹¥¿ー¥È¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¿Íµ¤Ä«¿©Å¹¡£¤µ¤é¤ËÊ¡»³¤¬¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»£±ÆNG¤À¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¹âµé¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤ØÆâÍ÷¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¡ÖÃ¯¤¬½»¤á¤ë¤Î!?¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¸æÍÑÃ£¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ä¡¢Ê¡»³¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¹ë²Ú¤À¤¬°ÜÆ°¤Ï²á¹ó¡£Ê¡»³²í¼£¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹¤òÇúÁö¤·¡¢ÂçÀôÍÎ¤È2¿Í¤Ç¥«¥á¥é¤ò²ó¤¹¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤âÉ¬¸«¤À¡£
¤½¤·¤ÆÎ¹¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬29Ç¯Á°¤ËÍÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È°û¤ßÌÀ¤«¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ö¤Ø¡£µ²±¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò×Ç×Ó¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤ー¥ó¡×¤³¤ÈµÈÅÄÍÓ¤¬Ã´Åö¡ª
ÈÖÁÈ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¶¦±é¼Ô¤ÎµÈÅÄÍÓ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÆüËÜ½ÄÃÇ¡¡Ä¶!!ÃÆ´Ý¥°¥ë¥á¥Ä¥¢ー¡Ù¤ÇÊ¡»³¡¦ÂçÀô¡¦µÈÅÄ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤êÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¡×¤ò¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¤Ç·è¹Ô¡£¤½¤³¤Ë¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÃ´Åö¤ÎµÈÅÄ¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥È¥í²¦¡×ÂçÀôÍÎ VS ¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤ー¥ó¡×µÈÅÄÍÓ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡»³²í¼£¡£¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¤ÎÃæ¿´¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£Á°²ó¥º¥¿¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿Ê¡»³¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«¡©
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡ØÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡¡Ä¶!!ÃÆ´Ý2¿ÍÎ¹in¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ù
12/26¡Ê¶â¡Ë21:00～23:24
½Ð±é¼Ô¡§Ê¡»³²í¼£¡¡ÂçÀôÍÎ
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§µÈÅÄÍÓ
(C)TBS
