¹Åç»Ô¤Ç½»Âð£±Åï¤¬Á´¾Æ¡¡£µ£°Âå¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡
¡¡20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹Åç»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Åç»ÔÅì¶èµíÅÄ¿·Ä®¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¡Ö2³¬¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤éÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö15Âæ¤¬½ÐÆ°¤·Ìó5»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÕ¶á¤Î½»¿Í
¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¤¿¤é¤¹¤´¤¤±ì¤Ç¥Üー¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é±ê¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£¡Ê½»¿Í¤¬¡ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡¡·Ù»¡¤ÏÄ«¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃËÀ¤Î°ÂÈÝ¤È½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯12·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë