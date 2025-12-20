Åç¸¶»Ô¤Î¹ñÆ»251¹æ ÃËÀ(33)¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´
20Æü¸áÁ°3»þº¢¡¢Åç¸¶»ÔÊÛÅ·Ä®¤Î¹ñÆ»251¹æ¤Ç33ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤«¤éÆîÅç¸¶»ÔÊýÌÌ¤ËÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿49ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¿¤«¤Ë¾è¤ê¾å¤²³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ë³¦ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
24Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÌë´Ö¤Ë³°½Ð¤¹¤ë»þ¤ÏÈ¿¼Íºà¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£