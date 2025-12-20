Âçµ¬ÌÏ¹¿¿å¡Ä¡È´³¤Ð¤Ä¡É¤ÇÈï³²³ÈÂç¡¡70¸®°Ê¾å¤¬¿»¿å 37¿Í»àË´¡¡¥â¥í¥Ã¥³¡Ú #À¤³¦¤Î¥ß¥À¥· ¡Û
º£½µµ¯¤¤¿À¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ß¥À¥·¡×¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Î¡ÖÂçµ¬ÌÏ¹¿¿å¡Ä¡È´³¤Ð¤Ä¡É¤ÇÈï³²³ÈÂç70¸®°Ê¾å¤¬¿»¿å 37¿Í»àË´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥â¥í¥Ã¥³¡£14Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤ËÂùÎ®¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢²°º¬¤Î¾å¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¡¹¤â¡£
¡Ö¹¿¿å¤¬Å¹¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤À¡×
¿å¤¬¤Ò¤¤¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¼Ö¤¬¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½»Ì±¤ÏÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÕÃæ¡¢Ì²¤ë¤³¤È¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡Ä¡Ä¡×
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â70¸®¤Î½»Âð¤äÅ¹ÊÞ¤¬¿»¿å¡£37¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡£¡Ö´³¤Ð¤Ä¡×¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼¹ï¤Ê´³¤Ð¤Ä¤Ë¤è¤êÃÏÌÌ¤¬±«¤òµÛ¼ý¤»¤º¡¢Å´Ë¤¿å¤ä¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½»Ì±¤ÏºÆ¤Ó¤Î±«¤ËÈ÷¤¨·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£