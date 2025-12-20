²¬ÅÄ½Ú°ì¡¡¡È¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¡É¤Î¥×¥é¥¤¥É¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬¥á¡¼¥ó¡×ÏÃÂê¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºîÎ¢Â¦¡Ö¾ðÊóÅÏ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ¸µ°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤«¤éÃÏ¸µÂçºå¡¦ËçÊý¤ÎÍ·±àÃÏ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¡ÊÄÌ¾Î¤Ò¤é¥Ñ¡¼¡Ë¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¡£
¡¡´ØÀ¾¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤¬¡¢Éû¶È¤ÇÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¤Ç¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬¥á¡¼¥ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È²¿¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃÏ¸µ°¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¡ÊÃÏ¸µ¤Ë¡Ë¹×¸¥¡Ê¤Ç¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ë¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ëCM¤ÇÃÏÌ£¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¹¬¤¤¥Á¡¼¥à¤¬À¨¤¤Í¥½¨¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤é¥Ñ¡¼¤¬²¬ÅÄ½Ð±éºî¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¹±Îã¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âËèÅÙÏÃÂê¤Ë¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤é¥Ñ¡¼¤Î¹¹ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¼¡²óºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë¡ÈÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾ðÊó¤À¤±ÅÏ¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼°Æ¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤â¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡¢¤Ò¤é¥Ñ¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÌòÊÁ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£