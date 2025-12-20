ÁÆÉÊ¡¡¡ÖTHE W¡×¤á¤°¤ê¥Ð¥È¥ë¤ÎÅ¯É×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¥ì¤Æ¤¿¤é¡×¡©¡Ö¥¹¥«¤µ¤º¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¡Ê50¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W¡×¤ò¤á¤°¤êÅ¯É×¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÁÆÉÊ¡£¡ÖÀäÂÐÅ¯É×¤µ¤ó¤ÎÊÖ»ö¤ÏÍß¤·¤¤¤·¡£¼¡¡¢²¶¤¬¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«¤â¡¢²¶¤â³Ú¤·¤ß¤ä¤â¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÊÖ»ö¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¡¢²¶¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¤±¤É¡£Å¯É×¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¥ì¤Æ¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²¶¤â¥®¥¢Æþ¤ì¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Ê¡£¥¥ì¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥«¤µ¤º¡¢¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤í¡¢¸«¤Æ¤Æ¤â¡£·Ý¿ÍVS·Ý¿Í¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬ÅÅÇÈ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é²¶¤âÅÅÇÈ¤ÇÊÖ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÁÆÉÊ¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖTHE W¡×¡£Æ±¤¸¤¯¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Å¯É×¤Ï¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FMÂçºå¡ÖÀÖmaru¡×¡Ê¿åÍË¸å2¡¦00¡Ë¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¤Ï5²ó¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Ï2²ó¤·¤«È¯¸À¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²ó¿ôÁý¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤È¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡¢º£¸å¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÁÆÉÊ¤Ï19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÈ¿ÏÀ¡£¡Ö»ö¼Â¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡£¼«Ê¬¤À¤±ÌÜÎ©¤Á²á¤®¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¡¢ËÍ¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤òÈ¿¾Ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¶Ú¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Í¡¢Âç¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Î¿³ºº»þ´Ö30ÉÃÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©Ã¼Åª¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤è¤ê½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¹¤Í¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¾®¿´¼Ô¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£