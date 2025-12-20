¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÇú¾Ð¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
ÂæÏÑ¤Ë¾¡Íø¡ÄWÇÕ1¼¡Í½Áª¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î30ºÐ¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¥ª¥â¥í¤¹¤®¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2027Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½Áª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÂæÏÑ¤Ë80-73¤È¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ®Àï¤ËÈ÷¤¨¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¸÷·Ê¤ò¡Ö¡û¡ûºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ã·Æ£Âó¼ÂÁª¼ê¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¤Ç¯¤ÎÇÏ¾ìÍºÂç¤Ë¡Ö¤¢¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ã·Æ£¤Ï¡¢Éþ¤òÃåÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¸Ç¤Þ¤ê¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£¡ÖÃ¯¤¬»Ò¤É¤â¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇÏ¾ì¤¬¡Ö·ÙÈ÷°÷¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤È¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£30ºÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¹ðÇò¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤³¤³¤Î¤¯¤À¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁê¼ê¤¬ÇÏ¾ì¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥¢¥é¥µ¡¼¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¥ª¥â¥í¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö30ºÐ¤Î¸À¤¤Êý¤ÈÎ©¤ÁÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
