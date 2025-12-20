¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè45ÏÃ¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç³¹¤Ë³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè45ÏÃ¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¡¡Âè45ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè45ÏÃ¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¡¼¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤Î±Æ¶Á¤Ç³¹¤Ë¤Ï³èµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é»ä¤¿¤Á¤¬¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤ò¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¿¤Á¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¥×¥ê¥ë¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê¡Ë¤È¥á¥í¥í¥ó¡ÊÀ¼¡§²Ö°æ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¹¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¡Ö³¹¤¸¤å¤¦¤ÎÌÚ¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤¿¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¥Á¥¥óÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òºî¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤ËÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë±«ÃË¤Ê¤é¤Ì¡ÖÀãÃË¡×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾þ¤êÉÕ¤±¤ä¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥Èºî¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤º¡¢¥Á¥¥ó¤È¥±¡¼¥¤ÎºàÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÀãÃË¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤¬µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤¿¤ÎÎ¾¿Æ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
