¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè43ÏÃ¡Ö·èÀï¥¯¥ª¥ó¡ªÅ·»È¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¡¢¥¯¥ª¥ó¤¬¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡ª
¡¡ÅßÌî¿´±û¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º49ºîÌÜ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè43ÏÃ¡Ö·èÀï¥¯¥ª¥ó¡ªÅ·»È¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·»Äï·ö²Þ¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÃå!?¡¡Âè43ÏÃÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡á¡Ô½Ã¡Ê¤±¤â¤Î¡¦¥¸¥å¥¦¡Ë¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊÌò¤òÅßÌî¿´±û¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦Ìò¤òÎëÌÚ½¨æû¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·Ìò¤ò¿ÀÅÄÀ»»Ê¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡ÏºÌò¤ò¾¾ËÜ¿Î¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¿°ì²Ï³ÑÇµÌò¤ò»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡¿·§¼ê¿¿ÇòÌò¤òÌÚÂ¼³¡´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè43ÏÃ¡Ö·èÀï¥¯¥ª¥ó¡ªÅ·»È¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¡¼¥É¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÎ¤¤Ç¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¡£¤·¤«¤·ËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤À¤±¤Ï¡¢¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§¤æ¤«¤Ê¡Ë¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ª¥ó¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤Î¤³¤È¤ÇÉ½¾ð¤¬°Å¤¤¡£Èà¤é·»Äï¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÃçÎÉ¤¯´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÅ¨¤È¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊËÊ¤È¥¯¥ª¥ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ¸å¤ÎÂÐ·è¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¤Û¤«¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤Î´´Éô¤¿¤Á¤È·ã¤·¤¯Àï¤¦¡Ä¡ª
¡¡¤½¤Î¤³¤í¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§KENN¡Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¤ÎÈá¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡Ä!?
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
